Video: देवा में डाककर्मी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

जैसलमेर जिले के ग्राम पंचायत देवा में स्थित ग्राम पंचायत भवन परिसर में बने पुराने भवन में डाककर्मी ने शनिवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। मोहनगढ़ पुलिस थानाधिकारी नाथूसिंह और नेहड़ाई चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्राम पंचायत देवा के सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को उतार कर मोहनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक आशिक मीणा पुत्र दिनेश मीणा, उम्र लगभग 20 वर्ष, बांदीकूंई, दौसा का निवासी था। वह पिछले आठ महीने से ग्राम देवा पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था। आशिक अपने सहकर्मी के साथ ही रह रहा था। सहकर्मी सुबह नौ बजे बोहा स्थित डाकघर चला गया, वहीं आशिक अकेला ही कमरे में था। जब ग्यारह बजे के बाद सहकर्मी वापस आया, तो आशिक का कमरा खुला मिला। पास में ही मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी।.सहकर्मी ने पास जाकर देखा तो आशिक का शव पंखे के हुक से तार के सहारे झूल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आशिक ने फंदा लगाने से पहले मोबाइल में वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने घर से दूर रहने और अकेला होने की बात कही। इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि आशिक ने आत्महत्या की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन दौसा से मोहनगढ़ पहुंचेंगे और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जैसलमेर: मोहनगढ़ में पोस्टकर्मी आशिक मीणा ने पटवार घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, दौसा जिले का था निवासी