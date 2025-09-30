Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: बारिश ने तोड़ा गर्मी का गुरुर… 6.4 डिग्री गिरा अधिकतम पारा

भीषण गर्मी और उमस से बेहाल सीमांत जिले के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खुशगवार साबित हुआ।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 30, 2025

भीषण गर्मी और उमस से बेहाल सीमांत जिले के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खुशगवार साबित हुआ। जैसलमेर शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शीतल बयार के साथ धीमी से तेज बारिश ने पूरा वातावरण बदल दिया। जिले के नाचना में 2 घंटे से भी ज्यादा बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। ऐसे ही रामदेवरा, लवां, मोरणी, मोहनगढ़, डाबला सहित अन्य गांवों में बूंदाबांदी व धीमी गति की वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ अधिकतम पारे में भी गिरावट आ गई। जैसलमेर शहर में सुबह नमी का असर था और आकाश में बादल छाए हुए थे। वहीं बाद में काली घनघोर घटाएं छा गईं और दोपहर से पहले तेज बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान जोरदार ढंग से शीतल हवाएं भी बह रही थी। मौसम एकदम से ठंडा प्रतीत होने लगा। शहर में भ्रमण के लिए पहुंचे सैलानियों ने छाते तान कर बूंदाबांदी से अपना बचाव किया। हालांकि गर्मी से राहत पाकर स्थानीय बाशिंदों के साथे वे भी बहुत खुश नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 33.0 और बीती रात में यह 29.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। जबकि एक दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रहा था। इस तरह से पारा 6.4 डिग्री तक कम हो गया। बूंदाबांदी दोपहर बाद भी रुक-रुक कर जारी रही और सडक़ें व गलियां पूरी तरह से तरबतर हो गईं। अपराह्न बाद कहीं जाकर आसमान साफ हुआ और सूर्य नजर आया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: बारिश ने तोड़ा गर्मी का गुरुर… 6.4 डिग्री गिरा अधिकतम पारा

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

अंबे जय जगदंबे माता” पर झूमे बच्चे और युवा

जैसलमेर

घायल को आर्थिक पैकेज सहित अन्य मांगें मानी, लखा में धरना समाप्त

जैसलमेर

ऐतिहासिक तालाब पर बहाई श्रम की बूंदें, चमक उठे घाट… खिला सौन्दर्य

जैसलमेर

पोकरण: टिन शेड तोड़कर घुसे चोर, दुकान से चुराए कपड़े

जैसलमेर

जैसलमेर में 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.