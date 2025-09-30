Video: बारिश ने तोड़ा गर्मी का गुरुर… 6.4 डिग्री गिरा अधिकतम पारा

भीषण गर्मी और उमस से बेहाल सीमांत जिले के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खुशगवार साबित हुआ। जैसलमेर शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शीतल बयार के साथ धीमी से तेज बारिश ने पूरा वातावरण बदल दिया। जिले के नाचना में 2 घंटे से भी ज्यादा बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। ऐसे ही रामदेवरा, लवां, मोरणी, मोहनगढ़, डाबला सहित अन्य गांवों में बूंदाबांदी व धीमी गति की वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ अधिकतम पारे में भी गिरावट आ गई। जैसलमेर शहर में सुबह नमी का असर था और आकाश में बादल छाए हुए थे। वहीं बाद में काली घनघोर घटाएं छा गईं और दोपहर से पहले तेज बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान जोरदार ढंग से शीतल हवाएं भी बह रही थी। मौसम एकदम से ठंडा प्रतीत होने लगा। शहर में भ्रमण के लिए पहुंचे सैलानियों ने छाते तान कर बूंदाबांदी से अपना बचाव किया। हालांकि गर्मी से राहत पाकर स्थानीय बाशिंदों के साथे वे भी बहुत खुश नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 33.0 और बीती रात में यह 29.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। जबकि एक दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रहा था। इस तरह से पारा 6.4 डिग्री तक कम हो गया। बूंदाबांदी दोपहर बाद भी रुक-रुक कर जारी रही और सडक़ें व गलियां पूरी तरह से तरबतर हो गईं। अपराह्न बाद कहीं जाकर आसमान साफ हुआ और सूर्य नजर आया।