Video: पारे में थोड़ी बढ़त, लेकिन सर्दी के तेवर बरकरार

जैसलमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्र निरंतर शीतलहर से जूझ रहे हैं। हालांकि मंगलवार को पिछले दिनों की तुलना में पारे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई लेकिन इससे सर्दी के तेवरों में कोई विशेष अंतर नहीं आया। अलसुबह से सर्द हवाओं के झोंकों ने लोगों को घरों में दुबके रहने को विवश कर दिया। प्रात: करीब 10 बजे अच्छी धूप खिलने से उन्हें थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 21.9 और न्यूनतम 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 19.1 और 2.5 डिग्री रहा था। इस लिहाज से दिन और रात के पारे में 2 और 1.9 डिग्री की वृद्धि हो गई। जैसलमेर का न्यूनतम तापमान गत 8 जनवरी से लगातार 5 डिग्री से कम स्तर पर बना हुआ है। दोपहर में प्रखर धूप में बैठ कर लोगों ने सर्दी भगाने का जतन किया। शाम होने के साथ एक बार फिर सर्दी ने सताना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया हुआ है। इससे कड़ाके की सर्दी से उन बच्चों का एकबारगी बचाव हो गया है।