जैसलमेर

Video: भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव

भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर लालगढ़–जैसलमेर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू कर दिया गया है। यह सुविधा मंगलवार से लागू हुई, जिससे क्षेत्र के यात्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 19, 2025

भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर लालगढ़–जैसलमेर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू कर दिया गया है। यह सुविधा मंगलवार से लागू हुई, जिससे क्षेत्र के यात्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई।.कोरोना काल में बंद हुए ठहराव को बहाल करने के लिए ग्रामीण लंबे समय से संघर्षरत थे। कई बार ज्ञापन सौंपे गए, धरना-प्रदर्शन हुए और सामाजिक संगठनों ने भी यह मांग उठाई। अंततः रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ठहराव की घोषणा की। समाजसेवी तनसुख देवड़ा ने कहा कि यह केवल शुरुआत है, अब अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की भी मांग की जाएगी। धर्मेंद्र पंवार ने बताया कि नेताओं को दिए गए ज्ञापन प्रभावी नहीं रहे, रेलवे ने खुद समीक्षा कर ठहराव बहाल करने का निर्णय लिया। भाजपा ओबीसी जिला उपाध्यक्ष सुंदरलाल दर्जी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के प्रयासों से यह ठहराव संभव हुआ, जिससे यात्रियों की बड़ी समस्या हल हुई है।

19 Aug 2025 09:22 pm

