जैसलमेर

Video: मौसम बार-बार बदल रहा रंग.. सर्दी और धूप का अनोखा मेल

जैसलमेर जिले में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। रात के समय कड़ाके की ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है, जबकि दिन चढ़ते ही गुनगुनी धूप से राहत मिल रही है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 03, 2026

जैसलमेर जिले में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। रात के समय कड़ाके की ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है, जबकि दिन चढ़ते ही गुनगुनी धूप से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.5 और अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में इस उतार-चढ़ाव का असर आमजन के साथ-साथ दिनचर्या पर भी साफ नजर आने लगा है। पिछले कुछ दिनों से रात का तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं और सर्दी के कारण लोग देर शाम से ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा बढ़ गया है। वहीं सुबह के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। उधर, दिन में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। सूरज निकलते ही गुनगुनी धूप लोगों को ठंड से राहत देती है। बाजारों, सडक़ों और खुले स्थानों पर लोग धूप सेंकते नजर आ रहे हैं। दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी से ठंड का असर कुछ हद तक कम हो जाता है, जिससे जनजीवन सामान्य बना हुआ है। दूसरी ओर नहरी क्षेत्र में सुबह के समय कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो जाती है। इसका असर खासतौर पर वाहन चालकों पर पड़ रहा है। सडक़ों पर चलने वाले वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ रहा है, वहीं खेतों की ओर जाने वाले किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Published on:

03 Jan 2026 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: मौसम बार-बार बदल रहा रंग.. सर्दी और धूप का अनोखा मेल

