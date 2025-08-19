Video: खिड़की तोड़कर घुसे और 8 लाख नकद व 30 तोला सोने के आभूषण चुरा ले गए चोर

पोकरण कस्बे में फलसूंड रोड पर पुलिस वृत कार्यालय के सामने स्थित करणी नगर में चोर मंगलवार को तड़के एक घर के पीछे की खिड़की तोड़कर भीतर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं चोरों ने घर के मुख्य द्वार को रस्सियों से बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार इन दिनों चल रहे भादवा मेले के दौरान प्रतिदिन देश के कोने-कोने से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे है। इन जातरुओं के साथ कई समाजकंटक भी यहां पहुंचकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे है। पोकरण कस्बे व आसपास क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढऩे लगी है। कस्बे में फलसूंड रोड पर स्थित पुलिस वृताधिकारी कार्यालय के सामने केवल 200 फीट दूरी पर स्थित एक मकान में मंगलवार को तड़के चोरों ने धावा बोला। बारठ का गांव हाल स्थानीय निवासी यशपाल पुत्र करणीदान रतनू ने बताया कि परिवार के लोग सोमवार की रात सो गए। तड़के करीब 3-4 बजे चोरों ने घर के मुख्य द्वार को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद पीछे के कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने यहां अलमारी से 30 तोला सोने के आभूषण व 8 लाख रुपए नकद चुरा लिए। जब परिवारजन जगे, तब तक आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो वह अंदर से बंद था। मुख्य द्वार भी बाहर से बंद होने के कारण वह खिड़की से बाहर आया और दरवाजा खोला। सूचना पर थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा के नेतृत्व में पुलिस बल ने मौका मुआयना किया और जांच शुरू की।