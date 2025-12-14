Video: सुशासन पखवाड़े के तहत पोकरण विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा विकास रथ

राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन पखवाड़े के तहत रविवार को रामदेवरा से विकास रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। मेला चौक में आयोजित कार्यक्रम के बाद विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह विकास रथ यात्रा पोकरण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचेगी और 25 दिसंबर तक संचालित रहेगी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में ऐसे कार्य किए हैं, जो पिछली सरकार पांच वर्षों में नहीं कर सकी।

सरकार ने बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब आवश्यकता है कि इन विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचे और जो पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें लाभ दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि रामदेवरा को पंचायत समिति का दर्जा दिया गया है, जिससे यहां प्रधान का पद सृजित हुआ है। रामदेवरा के स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा की बसावट को नए सिरे से विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही सीवरेज के पानी को फिल्टर कर कृषि सहित अन्य उपयोग में लेने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को भाजपा जिला प्रभारी श्रवणसिंह राव ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विकास रथ यात्रा का उद्देश्य इन कार्यों से प्रत्येक पंचायत और गांव के लोगों को अवगत कराना है।