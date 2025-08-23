Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: जैसलमेर में जल संकट: आमजन ने थाली बजाकर जताया रोष

जैसलमेर शहर की इंदिरा कॉलोनी और शहर के अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से जारी जल आपूर्ति समस्या शनिवार को आमजन के गुस्से का कारण बन गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 23, 2025

जैसलमेर शहर की इंदिरा कॉलोनी और शहर के अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से जारी जल आपूर्ति समस्या शनिवार को आमजन के गुस्से का कारण बन गई। परेशान लोग थाली बजाते हुए बीपी टैंक स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और कहा कि वे जिम्मेदारों को जगाने आए हैं। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता पूनम परिहार लोगों से बात करने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने उनका विरोध अनोखे तरीके से जताया। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता को चूड़ियां पहना दी और लिपस्टिक लगाने का प्रयास किया, जिसे साथ आए लोगों ने रोक दिया। उपस्थित लोगों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।
‘बिजली वोल्टेज की समस्या बनी बाधा’
सहायक अभियंता देवीलाल भील ने बताया कि शहर में पानी मोहनगढ़ हेड वर्क्स से आता है। हालांकि, बिजली की ट्रिपिंग और वोल्टेज की समस्याओं के कारण मोटर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सुधारने के प्रयास लगातार जारी हैं और शहर में डाबला आदि से पानी आपूर्ति की जा रही है।इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने ज्ञापन में बताया कि उन्हें आठ दिन में एक बार ही पानी की आपूर्ति मिल पाती है। कई घरों में तो महीनों से पानी नहीं आया। मजबूरी में लोग महंगे दामों पर टैकर मंगवाने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि कई बार जिम्मेदारों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

