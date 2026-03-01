Video: 18 से 20 किमी की रफ्तार से चली हवाएं

स्वर्णनगरी में तेज गर्मी की दस्तक के बीच मंगलवार को दिनभर तेज गति की हवाओं के चलते लोगों को पसीने से थोड़ी निजात मिल गई।
मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 38.5 व न्यूनतम 20.5 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो एक दिन पहले क्रमश: 39.0 और 19.6 डिग्री सै. दर्ज हुआ था। गर्मी के मौसम से थोड़ी राहत दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने वाली तेज हवाओं ने पहुंचाई। हवा की गति 18 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रही। तेज गति की हवाओं के चलते छाया में बैठे लोगों को इनसे सुकून मिला वहीं धूप को सहन करने में भी सहायता मिली।
