Video: रंजिश के चलते युवक पर हमला, गंभीर घायल

पोकरण. कस्बे में आशापुरा माता मंदिर जाने वाले मार्ग पर स्थित रामनाथ महाराज के आश्रम के पास शनिवार की रात आपसी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला कर मारपीट की गई। जिसके बाद लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार होली के मौके पर कुछ युवकों के बीच झगड़ा व मारपीट की घटना हुई थी। उस समय युवकों के बीच आपसी समझाइश के बाद राजीनामा हो गया था। इसी रंजिश को लेकर शनिवार की रात बाइक सवार एक युवक पर एसयूवी में सवार होकर आए कुछ युवकों ने हमला जमकर मारपीट की। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया और यहां उसका उपचार किया गया। इस दौरान रात में अस्पताल में भीड़ लग गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने भी पहुंचे। उन्होंने थानाधिकारी भारत रावत से मुलाकात की और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
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जैसलमेर
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