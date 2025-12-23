जालोर के गाजीपुरा गांव में सामाजिक पंचायत का फरमान, महिलाओं पर कैमरा मोबाइल बैन से मचा विवाद

जालोर(Jalore) जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के गाजीपुरा गांव में आयोजित एक सामाजिक पंचायत (Panchayat farman)का फैसला इन दिनों चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। चौधरी समाज की इस पंचायत में महिलाओं और बेटियों के लिए कैमरा युक्त मोबाइल फोन (Mobile Phone Ban)के उपयोग पर रोक लगाने का फरमान जारी किया गया है। पंचायत का कहना है कि यह फैसला महिलाओं को मोबाइल फोन से पूरी तरह दूर रखने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि मोबाइल के संयमित और सीमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।हालांकि, इस फैसले के सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है।