Rajasthan में भूख हड़ताल पर ‘दादीसा’, जानें क्या बोले MLA Ravindra Singh Bhati ?

ताजा खबरें
राज्य
दिल्ली ब्लास्ट
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
जालोर
•
Nakul Devarshi
Nov 22, 2025
न्याय के इंतजार में 80 वर्षीय मां, 2 भाभियां और गणपत सिंह के बड़े भाई अभय सिंह (पार्षद) भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. गिरती सेहत के बाद भी हड़ताल पर बैठी बुजुर्ग मां का कहना है कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे उठेंगी नहीं.
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
जयपुर न्यूज़
जोधपुर न्यूज़
अलवर न्यूज़
सीकर न्यूज़
कोटा न्यूज़
Published on:
22 Nov 2025 10:57 pm
बड़ी खबरें
राजस्थान न्यूज़
Jalore Gram Panchayat: राजस्थान के जालोर में बनीं 128 नई ग्राम पंचायत, यहां देखें पूरी लिस्ट
भारतमाला का यह हिस्सा बना ‘मौत का एक्सप्रेस-वे’, इन वजह से हो रहे हादसे, ग्रामीणों में रोष
Jalore: छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को किया सस्पेंड, बदला मुख्यालय
Inland Port In Rajasthan: स्वेज की तर्ज पर राजस्थान में बनेगा पहला इनलैंड पोर्ट, 10 हजार करोड़ आएगी लागत; होंगे बड़े फायदे
Rajasthan: हाथ में लगी थी दूल्हे के नाम की मेहंदी और शादी से 5 दिन पहले युवती ने कर लिया सुसाइड, मातम में बदली खुशियां
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Women's World Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.