जालोर

Rajasthan में भूख हड़ताल पर ‘दादीसा’, जानें क्या बोले MLA Ravindra Singh Bhati ?

पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने लगातार छठे दिन भी अनशन पर बैठा हुआ है. परिवार का कहना है कि अब उनका प्रशासन से भरोसा भी उठता जा रहा है.

जालोर

Nakul Devarshi

Nov 22, 2025

न्याय के इंतजार में 80 वर्षीय मां, 2 भाभियां और गणपत सिंह के बड़े भाई अभय सिंह (पार्षद) भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. गिरती सेहत के बाद भी हड़ताल पर बैठी बुजुर्ग मां का कहना है कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे उठेंगी नहीं.

Published on:

22 Nov 2025 10:57 pm

Rajasthan / Jalore / Rajasthan में भूख हड़ताल पर 'दादीसा', जानें क्या बोले MLA Ravindra Singh Bhati ?

