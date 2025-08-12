भारत माता के लिए जीने-मरने का संकल्प ले रही jammu kashmir की नई पीढ़ी

jammu kashmir : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में तिरंगे के प्रति अटूट श्रद्धा से प्रेरित एक नई पीढ़ी उभर रही है, जिसका एकमात्र संकल्प मां भारती के लिए जीने-मरने का है। उन्होंने नागरिकों से सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस के बलिदानों की नींव पर आधुनिक और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने और देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने का आह्वान किया। jammu kashmir के उपराज्यपाल ने कहा कि तिरंगा मेरा धर्म है। तिरंगा मेरी ताकत है। तिरंगा मेरी धड़कन है।
