Video: स्वास्थ्य मितानिन संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, CM के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

Video: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने शहर में विशाल रैली निकाली। बड़ी संख्या में शामिल मितानिन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। रैली के बाद संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मितानिनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।