CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का खोखरा में हुआ भव्य स्वागत, देखें Video…

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंगलवार को पुलिस लाइन हेलीपेड, खोखरा पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंटकर सभी ने आत्मीय अभिनंदन किया। इस दौरान क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद की गई थी। मुख्यमंत्री साय के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया।
