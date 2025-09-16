Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

CG News: जशपुर के नवाचारी शिक्षक बने चर्चा का विषय, वीडियो को मिले 20 लाख व्यूज, आप भी देखें

CG News: जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगादरहा के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक महेंद्र बंजारा अपने अनोखे शिक्षण अंदाज के लिए सुर्खियों में हैं।

जशपुर नगर

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

CG News: जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगादरहा के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक महेंद्र बंजारा अपने अनोखे शिक्षण अंदाज के लिए सुर्खियों में हैं। महेंद्र बंजारा बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाई कराने का अनोखा तरीका अपनाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में रूचि लगातार बढ़ रही है।

शिक्षक महेंद्र बंजारा ने हाल ही में अपने नवाचार से जुड़ा एक प्रेरणादायक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे महज दो दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वीडियो पर आम लोगों के साथ-साथ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनकी सराहना की है। महेंद्र बंजारा का कहना है कि वे हमेशा अपने छात्रों को नवाचारी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि पढ़ाई बच्चों के लिए रोचक और सरल बन सके। उनकी यह पहल न केवल बच्चों में उत्सुकता पैदा कर रही है, बल्कि पढ़ाई के प्रति सकारात्मक माहौल भी तैयार कर रही है।

Published on:

16 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / Videos / CG News: जशपुर के नवाचारी शिक्षक बने चर्चा का विषय, वीडियो को मिले 20 लाख व्यूज, आप भी देखें

