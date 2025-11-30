Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan में एक साथ 11 लग्ज़री कारें आग के हवाले, हैरान करने वाली घटना

दमकलकर्मियों को करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर वे आग पर काबू पा सके। लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था।

Google source verification

झुंझुनू

image

Nakul Devarshi

Nov 30, 2025

झुंझुनूं के बाइपास इलाके में रात के सन्नाटे को तेज धमाकों और आग की ऊंची लपटों ने चीर दिया। यह धमाके एक वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए आई गाड़ियों में लगाई गई आग के कारण हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 10:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Videos / Rajasthan में एक साथ 11 लग्ज़री कारें आग के हवाले, हैरान करने वाली घटना

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

शादी के समय पढ़ती थी बारहवीं में अब, झुंझुनूं की पवित्रा यादव ने केबीसी में जीते 25 लाख

jhunjhunu news
झुंझुनू

Rajasthan: तेज धमाकों से दहला राजस्थान का झुंझुनूं शहर, 11 लग्जरी कारें जलकर खाक; इलाके में दहशत

Vehicle-workshop-fire-in-Jhunjhunu
झुंझुनू

चर्चित हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड : ट्रेन में भीख मांगते पकड़े गए तीन बदमाश, अब तक 12 गिरफ्तार

Dennis Bawaria murder case
झुंझुनू

लड़कों को आउट करने वाली हैप्पी खींचड़ कैसे पहुंची डब्ल्यूपीएल में, जानें रोचक कहानी

jhunjhunu news
झुंझुनू

झुंझुनूं में कैमरों में नजर आए पैंथर, जानें पूरी खबर 

jhunjhunu news
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.