झुंझुनूं PNB शाखा में 6.5 करोड़ का गोल्ड घोटाला, बैंक अधिकारी शामिल

झुंझुनूं (Jhunjhunu)जिले के नवलगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की नानसा गेट स्थित शाखा में बड़ा गोल्ड घोटाला (Gold Scam)सामने आया है। आरोप है कि बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने अपने दो अन्य साथी कर्मचारियों(PNB branch scandal) के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम में रखे लगभग 4 किलो सोने के आभूषण, जिनकी अनुमानित कीमत 6.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है, चोरी कर लिए। मामला तब उजागर हुआ जब बैंक के वर्तमान वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग ने नवलगढ़ (Nawalgarh Thana)थाने में शिकायत दर्ज कराई।
