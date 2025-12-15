गैंगवार में शामिल बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर होगा अब बुलडोजर एक्शन
जमीन विवाद से उपजे गैंगवार के बाद अब पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खिरोड़ ग्राम पंचायत की कैमरी की ढाणी में गैंगवार में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच के लिए पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 0056 गैंग के सरगना और हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा के कैमरी की ढाणी स्थित घर पर भारी पुलिस बल ने अचानक दबिश दी। सैकड़ों पुलिसकर्मी दर्जनों वाहनों में मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेरकर कई घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि तलाशी में क्या बरामद हुआ, इसका खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है। पुलिस पहले ही कटेवा के कब्जे से अवैध रूप से रखे गए आठ लग्जरी वाहन जब्त कर चुकी है।