मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे स्कूली बच्चे की सड़क हादसे में मौत, विलाप करते रहे परिजन

सड़क पर विलाप करती महिलाएं… और मौके पर भारी पुलिस जाप्ता।।। ये तस्वीरें हैं जोधपुर की.. जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 15 अगस्त का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था..
जोधपुर में स्कूली छात्र की मौत: 6 घंटे बाद परिजनों का धरना समाप्त, प्रशासन के साथ इन मांगो पर बनी सहमति
जोधपुर में हिट एंड रन मामला: बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा; CM से लगाई न्याय की गुहार
Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी लापरवाही, 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी; MDM अस्पताल में भर्ती कराया