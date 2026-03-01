13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Gas Cylinder Booking पर बड़ा अपडेट | Jodhpur Collector ने बताई सच्चाई | जानिए नियम ?

Gas Cylinder Booking पर बड़ा अपडेट | Jodhpur Collector ने बताई सच्चाई | जानिए नियम ?

Google source verification

जोधपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Mar 13, 2026

Gas Cylinder Booking Update क्या आपके यहां भी गैस बुकिंग में समस्या आ रही है?” Gas Delivery के मुद्दे पर सुनिए जोधपुर कलेक्टर को …जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि गैस वितरण को लेकर सरकार के 2 आदेश है। पहला कमर्शियल गैस की बुकिंग बंद ! दूसरा घरेलू गैस सिलेंडर डिलेवरी के 25 दिन बाद अगली बुकिंग ! उन्होंने बताया कि गैस कंपनीज के IVRS सर्वर्स और उनके एप के सर्वर डाउन हैं। इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम सर्वर(स्वचालित टेलीफोन सिस्टम) को सुधारने का काम जारी है। उन्होंने कहा गैस बुक कराने के लिए लाइन ना लगाएं, ना ही गैस एजेंसी तक पहुंचने की जरूरत है। इसके लिए तो UPI एप्स से घर बैठे ही बुकिंग करा सकते हैं । उन्होंने बताया कि Indane Gas Agency में UPI सर्वर पर भी issue है जिसके समाधान का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि gas delivery के लिए OTP बेस्ड delivery के भी निर्देश दिए हुए हैं जिससे आपका सिलेंडर आपको ही मिले। उन्होंने बताया कि Education and health institutes को राहत है।
क्या आपके यहां भी गैस सिलेंडर बुकिंग में समस्या आ रही है? कमेंट में अपना शहर जरूर बताएं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Videos / Gas Cylinder Booking पर बड़ा अपडेट | Jodhpur Collector ने बताई सच्चाई | जानिए नियम ?

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए अच्छी खबर, सरसों-चने की खरीद का ऑनलाइन पंजीयन 20 से, जानिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

sarsa ka bhav, sarsa ka bhav in Mandi, sarsa ka MSP, Chana, Chana ka bhav, Chana ka bhav in Mandi, Chana ka MSP, farmers news
जोधपुर

राजस्थान में जल्द बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल, मंत्री जोगाराम पटेल ने दिए संकेत

jogaram patel
जोधपुर

LPG Shortage: घरेलू गैस की कालाबाजारी, 1 सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए, एलपीजी संकट पर आया प्रशासन नया आदेश

LPG crisis, LPG crisis in Jodhpur, LPG crisis in Rajasthan, LPG shortage, LPG shortage in Jodhpur, LPG shortage in Rajasthan, domestic gas cylinder, LPG latest news, LPG update news, domestic gas today news
जोधपुर

Good News : खुशखबर, मारवाड़वासियों को जल्द हरिद्वार के लिए मिल सकती है एक और ट्रेन

Good News Marwar Residents may get another train to Haridwar Mandore Express
जोधपुर

Rajasthan: हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया को लेकर गांव पहुंचा राजस्थानी दुल्हा, आसमान से बरसाए फूल, लोगों को भीड़ हुई जमा

unique wedding, unique wedding in Jodhpur, unique wedding in Rajasthan, bride in helicopter, bride in helicopter in Jodhpur, bride in helicopter in Rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.