Gas Cylinder Booking पर बड़ा अपडेट | Jodhpur Collector ने बताई सच्चाई | जानिए नियम ?

Gas Cylinder Booking Update क्या आपके यहां भी गैस बुकिंग में समस्या आ रही है?” Gas Delivery के मुद्दे पर सुनिए जोधपुर कलेक्टर को …जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि गैस वितरण को लेकर सरकार के 2 आदेश है। पहला कमर्शियल गैस की बुकिंग बंद ! दूसरा घरेलू गैस सिलेंडर डिलेवरी के 25 दिन बाद अगली बुकिंग ! उन्होंने बताया कि गैस कंपनीज के IVRS सर्वर्स और उनके एप के सर्वर डाउन हैं। इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम सर्वर(स्वचालित टेलीफोन सिस्टम) को सुधारने का काम जारी है। उन्होंने कहा गैस बुक कराने के लिए लाइन ना लगाएं, ना ही गैस एजेंसी तक पहुंचने की जरूरत है। इसके लिए तो UPI एप्स से घर बैठे ही बुकिंग करा सकते हैं । उन्होंने बताया कि Indane Gas Agency में UPI सर्वर पर भी issue है जिसके समाधान का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि gas delivery के लिए OTP बेस्ड delivery के भी निर्देश दिए हुए हैं जिससे आपका सिलेंडर आपको ही मिले। उन्होंने बताया कि Education and health institutes को राहत है।

क्या आपके यहां भी गैस सिलेंडर बुकिंग में समस्या आ रही है? कमेंट में अपना शहर जरूर बताएं।