जैसलमेर बस हादसा, 20 की दर्दनाक मौत..स्वास्थ्य मंत्री का दहला दिल!

जैसलमेर बस हादसा, 20 की दर्दनाक मौत..स्वास्थ्य मंत्री का दहला दिल!

जोधपुर

Poonam Sharma

Oct 15, 2025

मंगलवार दोपहर जैसलमेर-जोधपुर हाइवे (Jaisalmer Jodhpur HighWay)पर एक निजी बस अचानक आग(Bus Fire) की चपेट में आ गई। हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस में पटाखों के विस्फोट से आग लगी। शव बुरी तरह जल जाने के कारण DNA टेस्ट से पहचान की जा रही है।CM भजनलाल शर्मा और (CM Bhajanlal)स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खिमसर (Gajendra Khimsar)ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा — “ऐसा हादसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा।”

Published on:

15 Oct 2025 09:39 am

जैसलमेर बस हादसा, 20 की दर्दनाक मौत..स्वास्थ्य मंत्री का दहला दिल!

