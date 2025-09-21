राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि गत कुछ समय में किए गए नवाचारों से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा सुधार जारी भी रहेगा। वहीं शिक्षामंत्री ने कहा कि 100 नंबर का जो विषय होता है तो सत्रांक 20 नंबर का होता है तो सामान्यत : 20 में से 20 नंबर दे देते हैं। 80 में से इधर 13 नंबर आ जाएं तो स्टूडेंट को पास मानते हैं क्योंकि कुल मिलाकर 33 नंबर बन जाते हैं। हमने ये कहा है कि सत्रांक में कितना भी दीजिए लेकिन 80 में से 40 नंबर कम आएंगे तो गुरुजनों से पूछा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यो आई। शिक्षामंत्री ने बताया कि उसके आधार पर ही हमारे पास सूचियां बन गई हैं। आगामी ट्रांसफर होंगे उसको आधार बनाया जाएगा। जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको राहत दी जाएगी।

Rajasthan में शिक्षक तबादलों पर बोले शिक्षामंत्री, अच्छे नंबर लाने पर दी जाएगी राहत !