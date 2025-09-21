Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan में शिक्षक तबादलों पर बोले शिक्षामंत्री, अच्छे नंबर लाने पर दी जाएगी राहत !

Rajasthan में शिक्षक तबादलों पर बोले शिक्षामंत्री, अच्छे नंबर लाने पर दी जाएगी राहत !

Abhishek Chaturvedi

Sep 21, 2025

राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि गत कुछ समय में किए गए नवाचारों से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा सुधार जारी भी रहेगा। वहीं शिक्षामंत्री ने कहा कि 100 नंबर का जो विषय होता है तो सत्रांक 20 नंबर का होता है तो सामान्यत : 20 में से 20 नंबर दे देते हैं। 80 में से इधर 13 नंबर आ जाएं तो स्टूडेंट को पास मानते हैं क्योंकि कुल मिलाकर 33 नंबर बन जाते हैं। हमने ये कहा है कि सत्रांक में कितना भी दीजिए लेकिन 80 में से 40 नंबर कम आएंगे तो गुरुजनों से पूछा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यो आई। शिक्षामंत्री ने बताया कि उसके आधार पर ही हमारे पास सूचियां बन गई हैं। आगामी ट्रांसफर होंगे उसको आधार बनाया जाएगा। जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको राहत दी जाएगी।

Updated on:

21 Sept 2025 03:30 pm

Published on:

21 Sept 2025 03:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Videos / Rajasthan में शिक्षक तबादलों पर बोले शिक्षामंत्री, अच्छे नंबर लाने पर दी जाएगी राहत !

