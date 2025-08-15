Jodhpur में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, देखिए क्या कहा

आज पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान भी जोश और उत्साह से लबरेज है. इस बार राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी जोधपुर कर रहा है, जिसे हम ‘सूर्य नगरी’ भी कहते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य समारोह में हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर राइजिंग राजस्थान पर बात की.