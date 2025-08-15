Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, देखिए क्या कहा

Jodhpur में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, देखिए क्या कहा

जोधपुर

Poonam Sharma

Aug 15, 2025

आज पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान भी जोश और उत्साह से लबरेज है. इस बार राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी जोधपुर कर रहा है, जिसे हम ‘सूर्य नगरी’ भी कहते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य समारोह में हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर राइजिंग राजस्थान पर बात की.

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, देखिए क्या कहा

