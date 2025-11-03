Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर हादसे ने झकझोरा प्रदेश, 15 लोगों की मौत पर 10 लाख का मरहम

जोधपुर हादसे ने झकझोरा प्रदेश, 15 लोगों की मौत पर 10 लाख का मरहम

Google source verification

जोधपुर

image

Poonam Sharma

Nov 03, 2025

जोधपुर जिले के फलोदी उपखंड के मतोड़ा क्षेत्र में एक भीषण सड़क (Jodhpur Accident)हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। बीकानेर के कोलायत से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर भारतमाला एक्सप्रेस-वे (BharatMala Express way)पर खड़े ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए।जैसे ही हादसे की खबर शहर तक पहुंची, फलोदी और जोधपुर में अफरा-तफरी मच गई। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा घायलों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

Published on:

03 Nov 2025 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Videos / जोधपुर हादसे ने झकझोरा प्रदेश, 15 लोगों की मौत पर 10 लाख का मरहम

