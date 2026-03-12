जसवंत सिंह परिवार में बड़ा विवाद,दूसरी शादी पर बोले मानवेंद्र सिंह

Manvendra Singh Controversy: राजस्थान की राजनीति और मारवाड़ (Manvendra Singh Jasol) के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के परिवार (Jaswant Singh Family Dispute)में उठे विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मां और बेटे के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है।जब इस पूरे विवाद और दूसरी शादी (Manvendra Singh Second Marriage)के आरोपों को लेकर मीडिया ने मानवेंद्र सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा…देखिए वीडियो