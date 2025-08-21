शहर में अनदेखी का बैरियर…क्षतिग्रस्त रोड लाइट पोल सडक़ पर झुका

हिण्डौनसिटी. शहर के स्टेशन मार्ग पर बुधवार सुबह रोड लाइट का क्षतिग्रस्त पोल अचानक बैरियर की भांति झुक गया। गनीमत रही कि उस दौरान पोल के पास से कोई बड़ा वाहन नहीं निकला रहा था। कई घंटे तक अधझुके रोड लाइन पोल के दाए बाएं से यातायात की निकासी हुई। इस दौरान पत्रिका फेसबुक लाइव पर सडक़ पर झुके पोल की वीडियो प्रसारित होने पर नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया और टीम को मौके पर भेज पोल को हटवाया। आस-पास के दुकानदारों ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद को रोडलाइट के पोल के स्टैण्ड के क्षतिग्रस्त होन से अवगत कराया हुआ था, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।