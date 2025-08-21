शहर में अनदेखी का बैरियर…क्षतिग्रस्त रोड लाइट पोल सडक़ पर झुका

No video available
हिण्डौनसिटी. शहर के स्टेशन मार्ग पर बुधवार सुबह रोड लाइट का क्षतिग्रस्त पोल अचानक बैरियर की भांति झुक गया। गनीमत रही कि उस दौरान पोल के पास से कोई बड़ा वाहन नहीं निकला रहा था। कई घंटे तक अधझुके रोड लाइन पोल के दाए बाएं से यातायात की निकासी हुई। इस दौरान पत्रिका फेसबुक लाइव पर सडक़ पर झुके पोल की वीडियो प्रसारित होने पर नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया और टीम को मौके पर भेज पोल को हटवाया। आस-पास के दुकानदारों ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद को रोडलाइट के पोल के स्टैण्ड के क्षतिग्रस्त होन से अवगत कराया हुआ था, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
Rajasthan Weather: भादो में जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही गर्मी, हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार
उत्तराखंड त्रासदी में ‘करौली’ का जवान लापता, 2 महीने पहले ज्वॉइन की थी नौकरी; MLA हंसराज ने ली बचाव अभियान की जानकारी
प्रथम विश्व युद्ध में परदाता को ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा, पांचवी पीढ़ी में जाबांज को भारतीय सेेना ने दिया सेना मेडल अवॉर्ड