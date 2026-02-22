22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

जनगणना-2027: मोबाइल ऐप से होगा डिजिटल डाटा संग्रहण

करौली. जिले में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत आयोजित दो दिवसीय एवं तीन दिवसीय फील्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनगणना को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपादित करने, जनगणना ब्लॉकों के सटीक निर्माण, नक्शा तैयारी तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा संग्रहण पर विशेष फोकस [&hellip;]

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Feb 22, 2026

करौली. जिले में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत आयोजित दो दिवसीय एवं तीन दिवसीय फील्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनगणना को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपादित करने, जनगणना ब्लॉकों के सटीक निर्माण, नक्शा तैयारी तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा संग्रहण पर विशेष फोकस किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने की। उन्होंने कहा कि जनगणना ब्लॉक का सटीक निर्माण ही पूरी जनगणना प्रक्रिया की आधारशिला है, क्योंकि इससे आंकड़ों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। उन्होंने बताया कि आगामी जनगणना पूर्णत: डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में चार्ज अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। राज्यभर में जनगणना के प्रथम चरण—मकान सूचीकरण एवं मकान गणना—का फील्ड कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-घर जाकर डाटा संग्रहण करेंगे। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में जनगणना ब्लॉकों का सही चयन, स्पष्ट सीमा निर्धारण और त्रुटिरहित निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रगणकों को आवंटित क्षेत्र में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण की तैयारियों के अंतर्गत जिले में प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जनगणना निदेशालय से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों विशाल गर्ग एवं हिमांशु गोयल ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से मकान सूचीकरण, जनगणना ब्लॉक निर्माण तथा पूछे जाने वाले प्रश्नों की विस्तृत जानकारी दी।
तीन दिन चला प्रशिक्षण

अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिड़वाल ने बताया कि 19 से 21 फरवरी तक आयोजित इस प्रशिक्षण में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद/नगर पालिका आयुक्त एवं उनके तकनीकी स्टाफ को जनगणना ब्लॉक निर्माण, नक्शा तैयार करने तथा आगामी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहली बार है जब जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक सांख्यिकी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी, एसीपी डीओआईटी, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी तथा जिला जनगणना प्रकोष्ठ के कार्मिक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / जनगणना-2027: मोबाइल ऐप से होगा डिजिटल डाटा संग्रहण

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

Karauli: हेलमेट पहनकर दिनदहाड़े दुकान में घुसा बदमाश, 3 मिनट में दराज तोड़कर 4 लाख किए पार

Shop Cash Theft Case
करौली

Karauli Accident: बीमार बेटे को इलाज के लिए ले जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, टक्कर मारकर बाइक समेत युवक को घसीटती रही लग्जरी कार

Accident
करौली

Sarso Bhav: सरसों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में बढ़ी आवक, बाजार भाव से इतनी ज्यादा कीमत देगी सरकार

Sarso Bhav, Sarso Bhav Today, Mandi Sarso Bhav, Mandi Sarso Bhav Today, Mustard, mustard price, mustard market price, mustard price today, सरसों, सरसों का भाव, सरसों का मंडी भाव, सरसों का आज का भाव
करौली

करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

करौली

करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.