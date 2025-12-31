cricket का केपीएल-सीजन 3: हिण्डौन हैरिकेंस टीम बनी चैम्पियन

करौली. यहां राजीव गांधी खेल संकुल के क्रिकेट मैदान पर आयोजित करौली प्रीमियर लीग (केपीएल-3) के बुधवार को हुए फाइनल मैच में हिण्डौन हैरिकेंस टीम कृष्णा सुपर स्टार टीम को 5 विकेट से शिकस्त देकर चैम्पियन बनी।

फाइनल मैच आखिरी ओवर तो रोमांचक बना रहा। वहीं मैच देखने के लिए हजारों दर्शकों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर आईपीएल खिलाड़ी भरतपुर निवासी कार्तिक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। केपीएल संयोजक राजेश सारस्वत ने बताया कि केपीएल-सीजन 3 का फाइनल मुकाबला हिण्डौन हैरिकेंस बनाम कृष्णा सुपर स्टार के बीच खेला गया। कृष्णा सुपरस्टार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 120 रन बनाए। इसमें नितिन ङ्क्षसहल ने 39 बॉल पर 34 रन, सचिन ने 20 बॉल खेल कर 25 रन एवं शुभम पटवाल ने 20 रन बनाए। हिण्डौन हैरिकेंस की ओर से मोहम्मद गाजी ने गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 20 रन देखकर दो विकेट लिए, वही भरत शर्मा ने चार ओवर में 20 रन लेकर दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हिण्डौन हैरिकेंस की टीम ने 19.1 ओवर में पांच विकेट पर 126 रन बनाकर 5 विकेट से मैच अपनी झोली में डाल लिया। हिण्डौन हैरिकेंस की ओर से भरत शर्मा ने 26 बॉल पर 39 रन की पारी खेली। वहीं मोहम्मद गाजी ने 45 बॉल खेलकर 37 रन बनाए।

वहीं सौरभ गोदारा ने 20 रन बनाए। कृष्णा सुपरस्टार की ओर से नितिन सिंहल ने गेंदबाजी करते हुए तीन ओवर में 21 रन देखकर तीन विकेट हासिल किए। मीडिया प्रभारी सागर शर्मा ने बताया कि मैच से पहले टॉस का बॉस भरोसी स्वर्णकार ने किया। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाडिय़ों सहित अन्य ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद मैच की शुरूआत हुई। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कॉलेज के सहायक आचार्य चेतराम मीना, एवं प्रवर्तन अधिकारी सुनीता मीना ने भरत शर्मा को दिया समापन समारोह में आईपीएल खिलाड़ी भरतपुर निवासी कार्तिक शर्मा, करौली विधायक दर्शनसिंह गुर्जर, केपीएल 3 सीजन के स्पॉन्सर हाजी रुखसार अहमद, संयोजक राजेश सारस्वत, सचिव बबलू शुक्ला, पूर्व आरसीए सचिव सोमेंद्र तिवाड़ी, संस्कार क्रिकेट एकेडमी के कोच सुरेंद्र राठौड़ आदि ने विजेता टीम को ट्रॉफी और दो लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में अनिल गोयल कर्नल, वीरेंद्र कुंभज, मुकुट बिहारी शर्मा, जिया उल्ला खान, धीरेंद्र भारद्वाज, मनोज चतुर्वेदी, आशीषकांत कौशिक, अनिल शर्मा, राजेश हरदेनिया, ललित हरदेनिया, रविंद्रसिंह गुर्जर, केशव भारद्वाज सहित अन्य मौजूद रहे।

ये रहे श्रेष्ठ खिलाड़ी

हिण्डौन हैरिकेंस के भरत शर्मा को बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार दिया गया। जबकि पाराशर पैंथर की टीम के राजवीर ङ्क्षसह राठौड़ को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार दिया। हिण्डौन हैरिकेंस के धु्रव को बेस्ट विकेटकीपर का अवार्ड दिया गया। ङ्क्षहडौन हैरिकेंस के भरत शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, बेस्ट फील्डर लखन, संजय एवं अर्णव को दिया गया। जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी भरत शर्मा के नाम रहा। मैच में अम्पायरिंग की भूमिका बीसीसीआई लेवल वन अंपायर, आरसीए अंपायर राजेश शर्मा जोधपुर, संजय शर्मा जयपुर, थर्ड अंपायर विजय बिस्सू गंगानगर, रक्षित चतुर्वेदी एवं स्कोरर की भूमिका आरसीए पैनल के स्कोरर भाग्यसिंह गुर्जर जगदीशपुरा एवं विक्की बारी जयपुर ने निभाई। कॉमेंटेटर की भूमिका में हिंदी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॉमेंटेटर रणजीत सैनी व अंग्रेजी में अंतर्राष्ट्रीय कॉमेंटेटर कन्हैयालाल (केवी) जयपुर, राजेंद्र जांगिड़ ने निभाई।