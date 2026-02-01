16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

चांदी पर दमदारी से फेंका गोला, दुबई में देवेंद्र का शानदार धमाका

करौली. समीपवर्ती राजपुर गांव के पैरा एथलीट देवेन्द्रसिंह गुर्जर ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुबई में आयोजित 17वीं फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (दुबई 2026 वल्र्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रान्ड प्रीक्स) में गोला फेंक की एफ-46 श्रेणी में रजत पदक अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता 10 से 14 [&hellip;]

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Feb 16, 2026

करौली. समीपवर्ती राजपुर गांव के पैरा एथलीट देवेन्द्रसिंह गुर्जर ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुबई में आयोजित 17वीं फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (दुबई 2026 वल्र्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रान्ड प्रीक्स) में गोला फेंक की एफ-46 श्रेणी में रजत पदक अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता 10 से 14 फरवरी तक हुई, जिसमें 46 देशों के लगभग 400 पैरा एथलीट ने हिस्सा लिया।
देवेन्द्रसिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को रजत पदक दिलाया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 50 सदस्यीय मजबूत दल भेजा और उनकी यह उपलब्धि भारतीय पैरा एथलेटिक्स की बढ़ती मजबूती को दर्शाती है। उनके इस प्रदर्शन से खुशी की लहर है। देवेन्द्रसिंह पिछले चार वर्षों से जयपुर स्थित स्पोटर्स अकादमी में कोच जगजीतसिंह के मार्गदर्शन में एशियन पैरा गेम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं।
अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने पिता भरत सिंह गुर्जर, चाचा मोहनसिंह विधुड़ी, कोच जगजीतसिंह, फिजियो डॉ. दिनेश गुर्जर तथा स्पोट्स अकादमी को दिया है।

संघर्ष से मिली सफलता
देवेन्द्रसिंह​ का सफर आसान नहीं रहा। वर्ष 2018 में एक हादसे में उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया था। इस कठिन परिस्थिति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साधारण ग्रामीण परिवेश से आने वाले देवेन्द्र ने अपने सपनों को सीमित नहीं होने दिया और खेल को ही अपनी ताकत बना लिया। वे राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता हैं और खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भी पदक हासिल कर चुके हैं। उनका मानना है कि यदि खिलाड़ी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। देवेन्द्र का सपना है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम और ऊंचा करें तथा आगामी एशियन पैरा गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 10:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / चांदी पर दमदारी से फेंका गोला, दुबई में देवेंद्र का शानदार धमाका

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

Sarso Bhav: सरसों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में बढ़ी आवक, बाजार भाव से इतनी ज्यादा कीमत देगी सरकार

Sarso Bhav, Sarso Bhav Today, Mandi Sarso Bhav, Mandi Sarso Bhav Today, Mustard, mustard price, mustard market price, mustard price today, सरसों, सरसों का भाव, सरसों का मंडी भाव, सरसों का आज का भाव
करौली

करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

करौली

करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

करौली

Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

PM Kisan Yojana
करौली

Rajasthan budget 2026 : करौली-हिण्डौन फोरलेन पर टिकी निगाहें, बजट में स्वीकृति से बदल सकती है जिले की तस्वीर

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.