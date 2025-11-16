खुली राहों में भी घुटन भरा माहौल: सड़कों पर धूल के गुबारों से राहगीर परेशान

हिण्डौनसिटी. शहर की सड़कों पर इन दिनों धूल के गुबार ने राहगीरों की सांसें मुश्किल कर दी हैं। करौली रोड से लेकर महवा रोड तक, डिवाइडरों और सड़क किनारों पर मिट्टी की तह जमा है, जो वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में उड़ती है और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।

अभय विद्या मंदिर से जीएसएस तक करौली रोड पर सड़क के दोनों ओर दो से तीन फीट तक मिट्टी की परतें जमी हुई हैं। यही हाल महवा रोड लाईओवर का है, जहां दीवारों और डिवाइडर के आसपास भी धूल की मोटी परतें जमा हैं। शहर के अन्य मार्गों पर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, जिससे रोजाना हजारों लोग धूल भरे माहौल में निकलने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वाहनों के गुजरते ही धूल के गुबार उठते हैं, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। कई राहगीरों ने बताया कि धूप और धूल के मिश्रण से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है।

मास्क या रुमाल का करें प्रयोग

जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का कहना है कि सड़क पर उड़ती धूल फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर सकती है, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए यह स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने धूल भरे इलाकों में निकलते समय मास्क या गमछे से नाक और मुंह ढंकने की सलाह दी है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके।