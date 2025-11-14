तापमान घटने से छाने लगा कोहरा, सर्दी के बढ़े तेवरों से अब सुहाने लगी धूप

हिण्डौनसिटी. नवंबर माह का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को ठिठुरन का अहसास होने लगा है। सुबह-सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवा ने वातावरण को सर्द बना दिया। हालांकि दोपहर में खिली नर्म धूप ने लोगों को राहत दी और सर्दी के बीच सुकून का अनुभव कराया।

शहर के पार्कों, गलियों और घरों की छतों पर लोग धूप सेंकते नजर आए। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी ने सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर आदि पहनना शुरू कर दिया है। वहीं, बाजारों में भी सर्दी का असर साफ नजर आने लगा है। तिब्बती रियूजी मार्केट और सड़क किनारे लगी ऊनी कपड़ों की दुकानों पर खरीदारी का दौर तेज हो गया है।

सर्दी के मौसम में सेहत के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है। गुड़, तिल, मूंगफली, बाजरे की रोटियां और गर्म पेय पदार्थों की बिक्री में इजाफा देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे-जैसे तापमान गिरेगा, इन वस्तुओं की मांग और बढ़ेगी।

आगामी दिनों में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक रहेगा, जबकि दिन में धूप राहत देती रहेगी। चिकित्सकों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि सर्दीजनित बीमारियों से बचा जा सके।