करौली

राजस्थान के इस जिले के 6 राजकीय महाविद्यालयों में खुलेंगे नि:शुल्क वाचनालय, मुफ्त वाईफाई के साथ पढऩे को मिलेंगी रेफरेंस पुस्तकें

हिण्डौनसिटी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें स्वाध्याय के लिए महंगे मासिक शुल्क वाली निजी लाइब्रेरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार की पहल पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी व जिला मुख्यालय करौली सहित सहित जिले के छह राजकीय महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से लैस नि:शुल्क वाचनालय (लाइब्रेरी) स्थापित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन वाचनालयों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही वाई-फाई सुविधा, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और शांत वातावरण में अध्ययन का अवसर मिलेगा।

करौली

image

Anil dattatrey

Dec 28, 2025

हिण्डौनसिटी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें स्वाध्याय के लिए महंगे मासिक शुल्क वाली निजी लाइब्रेरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार की पहल पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी व जिला मुख्यालय करौली सहित सहित जिले के छह राजकीय महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से लैस नि:शुल्क वाचनालय (लाइब्रेरी) स्थापित किए जा रहे हैं।
खास बात यह है कि इन वाचनालयों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही वाई-फाई सुविधा, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और शांत वातावरण में अध्ययन का अवसर मिलेगा। यदि कार्य की गति ठीक रही तो नए साल से ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय में अध्ययन सुविधा के लिए घोषणा की थी। इसमें प्रदेश के 232 राजकीय महाविद्यालय में करौली जिले के 6 राजकीय महाविद्यालयों को भी शामिल किया गया। बजट घोषणा की पालना में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने वाचनालय स्थापना के लिए 2.75 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। इसके लिए महाविद्यालय परिसर में बड़े हॉल में लगभग 60-65 विद्यार्थियों की क्षमता वाला वाचनालय बनाया जाएगा। महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राओं के साथ-साथ बाहरी विद्यार्थी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक हजार रुपए रिफंडेबल टोकन राशि जमा करानी होगी। गौरतलब है कि शहर में संचालित निजी लाइब्रेरी में एक छात्र से औसतन एक हजार रुपए से 1200 रुपए मासिक शुल्क लिया जाता है।
यहां शुरू होंगे वाचनालय

करौली जिले में जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय पीजी कॉलेज हिण्डौनसिटी, राजकीय महाविद्यालय मंडरायल, सपोटरा, टोडाभीम व नादौती में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क वाचनालय शुरू होगा। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजसेस में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों में यह सुविधा शुरू नहीं की है। अकेले हिण्डौन उपखंड में सूरौठ, कटकड़ सहित राजसेस के चार राजकीय महाविद्यालय हैं।

छात्र अतिरिक्त समय में कर सकेंगे पढ़ाई
सहायक आचार्य डॉ. रीतेश जैनश्रीनिवास गुर्जर ने बताया कि आमतौर पर महाविद्यालयों में प्रति दिन पांच घंटे में तीन विषयों के कालांश लगते हैं। ऐसे में दो कालांशों के बीच का समय अक्सर व्यर्थ चला जाता है। अब विद्यार्थी इस समय का उपयोग लाइब्रेरी में बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कर सकेंगे। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं भी अतिरिक्त समय में स्वाध्याय कर सकेंगे।

इनका कहना है
राजकीय महाविद्यालय में पुस्तकालय से सटे हॉल को वाचनालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 65 सीटों के वाचनालय में वाईफाई व अन्य सुविधाएं होंगी। इसके लिए 50 हजार रुपए की पुस्तकें भी खरीदी हैं।
डॉ. पप्पूराम कोली, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी

यूं खर्च होगी राशि
मद राशि
पुस्तकें 50 हजार रुपए
आईटी संसाधन 75 हजार रुपए
फर्नीचर 75 हजार रुपए
कक्ष की सज्जा 75 हजार रुपए

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / राजस्थान के इस जिले के 6 राजकीय महाविद्यालयों में खुलेंगे नि:शुल्क वाचनालय, मुफ्त वाईफाई के साथ पढऩे को मिलेंगी रेफरेंस पुस्तकें

