क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे से लेकर उपद्रव तक: नवरात्र की शोभायात्रा पर पथराव में भी करौली की पूर्व सभापति का पुत्र निकला सूत्राधार, पुलिस ने जेल से किया गिरफ्तार

करौली पत्रिका. यहां जिला मुख्यालय पर 2 अप्रेल 2022 में नवसंवत्सर के अवसर पर आयोजित शोभायात्रा-बाइक रैली के दौरान पथराव के बाद शहर में हुए उपद्रव के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने नगर परिषद की पूर्व सभापति के पुत्र अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमीनुद्दीन को पुलिस ने हिण्डौनसिटी उपजिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 27 दिसम्बर को अमीनुद्दीन को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के मामले में हिण्डौन पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

करौली

image

Anil dattatrey

Jan 03, 2026

करौली. यहां जिला मुख्यालय पर 2 अप्रेल 2022 में नवसंवत्सर के अवसर पर आयोजित शोभायात्रा-बाइक रैली के दौरान पथराव के बाद शहर में हुए उपद्रव के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने नगर परिषद की पूर्व सभापति के पुत्र अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमीनुद्दीन को पुलिस ने हिण्डौनसिटी उपजिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 27 दिसम्बर को अमीनुद्दीन को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के मामले में हिण्डौन पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने पत्रकारों को जानकारी दी कि 2 अप्रेल 2022 को हिन्दू नववर्ष नवसंवत्सर के अवसर पर रामद्वारा करौली से शोभायात्रा बाइक रैली रवाना हुई थी, जो निर्धारित मार्ग से होते हुए फूटाकोट होते हुए हटवाड़ा पहुंची। इसी दौरान कुछ मकानों की छतों से अचानक पथराव शुरू कर दिया गया, जिससे भगदड़ मच गई। हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस जाब्ते पर भी हमला किया गया तथा सरकारी वाहनों में तोडफोड़ की गई। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा बाइक रैली पर पूर्व नियोजित तरीके से पथराव, आगजनी, तोडफ़ोड़ उपद्रव की घटना हुई थी। इस दौरान दोनों समुदायों के करीब 30 लोग घायल हुए थे, जबकि लगभग 80 लोगों की निजी एवं सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि इस घटना की साजिश पहले से रची गई थी।
पूछताछ सहित अन्य साक्ष्यों और तकनीकी अनुसंधान से आरोपी करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र और ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के मामले में पकड़े गए अमीनुद्दीन की भूमिका सामने आई। घटना के बाद साक्ष्य नष्ट कराने के भी आरोप सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रकरण में पूर्व में 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि आरोपी अमीनुद्दीन के खिलाफ करौली, रामगंज उत्तर जयपुर, गंगापुर सिटी व ङ्क्षहडौन सिटी के थानों में विभिन्न धाराओं के पांच मामले दर्ज हैं, इनमें से दो पर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी एएसपी संतराम, एएसपी गुमनाराम, करौली डीएसपी अनुज शुभम, एएसआई सुरेंद्र ङ्क्षसह सहित अन्य की प्रमुख भूमिका रही है।

