Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

बदलते दौर में चिट्ठियों की दुनिया सिमटी, पत्रों की जगह स्पीड पोस्ट की रफ्तार

हिण्डौनसिटी. एक दौर था जब चिट्ठियों में भावनाएं बसती थीं, पोस्टकार्ड पर रिश्तों की गर्माहट उतरती थी और डाकिए घर-घर खुशखबरी पहुंचाते थे। समय के बदलाव के साथ अब डाकघरों में चिट्ठी-पत्रों की दुनिया सिमटती नजर आ रही है। डिजिटल युग की दौड़ में सोशल मीडिया और ई-मेल ने कागज पर लिखी चिट्ठियों की जगह ले ली है, लेकिन डाक विभाग भी समय के साथ कदमताल कर रहा है।

करौली

image

Anil dattatrey

Oct 09, 2025

हिण्डौनसिटी. एक दौर था जब चिट्ठियों में भावनाएं बसती थीं, पोस्टकार्ड पर रिश्तों की गर्माहट उतरती थी और डाकिए घर-घर खुशखबरी पहुंचाते थे। समय के बदलाव के साथ अब डाकघरों में चिट्ठी-पत्रों की दुनिया सिमटती नजर आ रही है। डिजिटल युग की दौड़ में सोशल मीडिया और ई-मेल ने कागज पर लिखी चिट्ठियों की जगह ले ली है, लेकिन डाक विभाग भी समय के साथ कदमताल कर रहा है। डाक विभाग ने पत्रों को रफ्तार देने के लिए परपरागत रजिस्टर्ड डाक को बंद कर स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया है। वहीं मनीऑर्डर को ई-मनीऑर्डर में तब्दील कर त्वरित भुगतान देने वाला बना दिया। नई तकनीकों हाइटेक होने के बावजूद डाकघरों में डाकिया (डाक कार्मिकों) का टोटा बना हुआ है।

ब्रिटिश काल में शुरू हुई डाक सेवा के 171 वर्ष के सफर में डाकघरों के विकसित होने के साथ कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया है। हिण्डौन शहर में एक प्रधान डाकघर के अलावा दो शाखा डाक घर संचालित हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में डाक व्यवस्था के लिए 18 ब्रांच डाक घर संचालित है। पोस्ट ऑफिस सूत्रों के अनुसार अब डाक घर भी डिजीटल हो गया। डाक विभाग ने एक अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में तब्दील कर रजिस्टर्ड डाक को नई रतार देदी है।

अब स्पीड पोस्ट के डिजीटल ट्रेक पर डाक के वितरण की स्थिति को देखा जा सकता है। वहीं जिले मेें डाक की आवाजाही रेलवे की बजाय सड़क मार्ग से स्पेशल बैन से होती है। करौली जिले में आने वाले पत्र अब जयपुर के माध्यम से आते हैं, जबकि पूर्व में पत्रों की आवाजाही ट्रेन के जरिए सवाई माधोपुर से होती थी। हालाकि पत्र लिखने का चलन कम होने से पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों की मांग घट गई है, लेकिन स्पीड पोस्ट, पार्सल सेवा में डाकविभाग अभी भी वजूद कायम बनाए हुए है।

180 रुपए मिलता साइकिल भत्ता : शहर का विस्तार होने के साथ डाककर्मी का कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। ऐसे में डाककर्मी को बाइक से डाक वितरण करनी पड़ती हैं। वहीं विभाग से उन्हें प्रतिमाह महज 180 रुपए साइकिल भत्ता दिया जाता है। डाककर्मी सियाराम व अन्य ने बताया कि शहर के दूरस्त इलाकों में गली- गली साइकिल से सफर करना परेशानी भरा हो रहा है।

बढ़ रहा शहर, कम हो रहे कार्मिक

शहर की आबादी बढ़ने के साथ डाकघरों में डाककर्मी की संया में इजाफा नहीं हुआ है। ऐसे में बड़े क्षेत्र में पत्र और चिटिठ्यों के वितरण में डाकियों को परेशानी होती है। ऐसे में पत्रों का वितरण समय पर नहीं हो पाता है। पहले शहर में करीब 12-15 डाकिया (डाककर्मी) हुआ करते थे। वर्तमान में महज 3 ही है। पत्र वितरण में सहयोग के लिए 2 ग्रामीण डाक सेवकों की मदद ली जा रही है। 7 बीटों में बंटे शहर में कुल 5 पांच डाककर्मी है, यानी दो जनों पर दोहरी बीट का जिमा है।

लोगों का कहना है कि समय के साथ डाकघर बढ़ने की बजाय घट गए हैं। तीन दशक पहले शहर में प्रधानडाक घर के अलावा तीन सब-ऑफिस संचालित थे। इनमें से एक दशक पहले स्टेशन रोड के पोस्टऑफिस को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में शाहगंज व महावर धर्मशाला में सब पोस्टऑफिस संचालित हैं। वहीं शहर में हर चौराहे पर दिखने वाल लाल लैटरबॉक्स घट कर 4 ही रह गए हैं।

इनका कहना है

प्रधान डाक घर में पत्र वितरण के लिए कम से कम 10 डाकियों (डाककर्मियों) की जरुरत है। इसके लिए उच्चाधिकारियों से मांग की हुई है। लेकिन पत्रों की संया में कमी आने से पदों में कटौती कर दी गई है। ऐसे में ग्रामीण डाक सेवकों से मदद ली जा रही है।

मनोज कुमार जांगिड़, कार्यवाहक पोस्टमास्टर, प्रधान डाक घर हिण्डौनसिटी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / बदलते दौर में चिट्ठियों की दुनिया सिमटी, पत्रों की जगह स्पीड पोस्ट की रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में जीजा-साले की मौत

करौली

करौली: गंभीर नदी के तेज बहाव में बही कार, महिला की मौत, चार घायल

करौली

करौली: सात दिन से लापता महिला व युवक के शव जंगल में मिले, डबल मर्डर की आशंका

करौली

करौली में प्रधानाचार्य ने किया बड़ा एलान, 95% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों को विदेश यात्रा का तोहफा

Karauli News
करौली

राजस्थान: आठवीं बार खोला पांचना बांध का गेट, नींदर और मामचारी डैम फिर छलके, तालाबों में भी उठने लगी हिलोरें

Panchana dam gates opened
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.