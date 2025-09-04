जलझूूलनी एकादशी: बारिश के बीच श्याम बाबा के दरबार में दर्शनों को उमड़ी भीड़

हिण्डौनसिटी. जलझूूलनी एकादशी पर बारिश के बीच शहर के श्याम बाबा के दोनों मंदिरों में दर्शनर्थियों की खूब भीड़ उमड़ी। फूलों से सजे दरबार में बाबा श्याम की मनोरम झांकी के दरस को श्रद्धालु भीगते हुए मंदिर पहुंचे।

बारिश के का दौर थमने के बाद दोपहर से देर शाम तक दर्शनार्थियों की आवक से मोहननगर क्षेत्र के रास्तों में भीड़ रही। पदयात्राओं के आने से मंदिर क्षेत्र में मेले जैसा माहौल बन गया।

मोहन नगर स्थित श्याम सेवा धाम में सुबह मंगला आरती से ही दर्शनार्थियों की भीड़ होना शुरू हो गया। सुबह से ही क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू होने से श्रद्धालु बारिश में भीगते व छतरियां लेकर दर्शन करने पहुंच। दोपहर तक बार-बार बारिश के थमने पर मंदिरों में दर्शनार्थियों भीड़ बढ़ती घटती रही। इसके बाद मौसम खुलने पर पदयात्राओं का दौर शुरू हो गया।

डीजे पर श्याम बाबा के भजनों की स्वरलहरियों पर श्रद्धालु नृत्य करतेे श्याम सेवा धाम पहुंचे। शहर समिति कांचरोली, हुक्मीखेड़ा सहित कई गांवों से श्रद्धाल पदयात्रा करते हुए श्याम मंदिर पहुंचे। मंदिर में भक्तों ने रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश के बीच दीपक व अगरबत्तियां जला कर श्याम बाबा की चौखट धोकी। साथ ही फूलों से सजे श्यामबाबा के बिग्रह के सक्षम पुष्प, मिष्ठान व फल अर्पित किए। शहर के वर्धमान नगर स्थित द्वारिकापुरी के राधा कृष्ण खाटूश्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर के दिन भर भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए।