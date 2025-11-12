जोधराज दीवान जयंती 14 नवम्बर को: श्री श्वेताम्बर पल्लीवाल महासंघ ने किया पोस्टर विमोचन, श्रीमहावीरजी में होगा समारोह

हिण्डौनसिटी. श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ की ओर से बुधवार को जोधराज दीवान जयंती समारोह की तैयारियों का शुभारंभ किया गया। इसके तहत मोहन नगर स्थित जैन उपाश्रय में पोस्टर का विमोचन कर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की गई। समारोह 14 नवम्बर को श्रीमहावीरजी में श्री जैन श्वेताम्बर पल्लीवाल धर्मशाला में आयोजित होगा।

जैन उपाश्रय में आयाजित कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारियों और समाजजनों ने आयोजन की रूपरेखा साझा की। महासंघ के संयोजक प्रदीप कुमार जैन दिवरया और सह संयोजक वर्धमान जैन ने बताया कि समारोह में तपस्वी बहुमान, भामाशाह सम्मान, प्रतिभा सम्मान और वरिष्ठजन सम्मान जैसे विविध आयोजन होंगे। समारोह में जयपुर से दीनदयाल जैन, महेश चंद और कपिल जैन मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राजेंद्र जैन और मंजू जैन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आयोजन की शुरुआत सुबह 8 बजे मंगलाचरण, झंडारोहण और दीप प्रज्वलन से होगी। इसके बाद जोधराज दीवान के व्यक्तित्व और समाज सेवा में योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से आरंभ होगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में महेश जैन, महेंद्र जैन, पदम चंद जैन, आदित्य जैन, नरेश जैन और राकेश जैन सहित महासंघ के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।