मैरी क्रिसमस:सांता क्लॉज ने काटा केक, यीशु मसीह का मनाया जन्मोत्सव

हिण्डौनसिटी. साधना कॉलोनी स्थित इंडियन पेंटेकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड (आइपीसी) में गुरुवार को इसाइयों का त्योहार क्रिसमस मनाया गया। चर्च में सुबह से शाम तक अनेक कार्यक्रम हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सांता क्लॉज के रूप में सजे युवक ने केक काट कर यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही लोगों ने परस्पर मैरी क्रिसमस की बधाइयां दी।

चर्च के पादरी ओमकार ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे चर्च में प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दोपहर में यीशू मसीह के संदेशों को मानने वाले महिला-पुरुषों के बीच बच्चोंं ने कैरोल्स व बाइबिल के उपदेशों के आधारों पर रचित गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। करीब एक दर्जन रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल आस्था मय हो गया। इस दौरान पादरी ने मानवता, मदद, प्रकृति संरक्षण और पाप कर्म से दूर रहने के लिए बाइबिल में उल्लेखित संदेशों पर व्याख्यान दिया। इसाई धर्माबलंवियों ने स्टेज पर डफली के साथ म्युजिक सिस्टम की धुन पर प्रेयर सॉग गाए। कार्यक्रम के सांता क्लॉज के रूप से सज कर आए युवक ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले बच्चों को उपहार भेंट किए। और क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से जिंगल बैल्स, सितारे और सांता क्लॉज के खिलौने से क्रिसमस ट्री को सजाया गया। समारोह के समापन पर सहभोज का आयोजन किया गया। शाम को चर्च के भवन को रोशनी से सजाया गया।