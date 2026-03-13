मां-बाप नहीं, दादाजी ही सहारा… ,मासूम की बात सुन शिक्षक ने दिखाई मानवता

Hindaun City Emotional Story: राजस्थान (Rajasthan)के हिंडौन सिटी ( Hindaun City ) के बमनपुरा स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (Mahatma Gandhi School Bamanpura)से एक बेहद मार्मिक कहानी सामने आई है। एक मासूम छात्र ने बताया कि उसके मां-बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और दादा जी की पेंशन आने के बाद ही उसे नया स्कूल ड्रेस(Teacher Help Student) मिलेगा। बच्चे की यह बात सुनकर स्कूल के शिक्षक भावुक हो गए और उन्होंने उसे शर्ट-पैंट देकर मदद की। यह घटना मानवता और संवेदनशीलता की एक बड़ी मिसाल बन गई है।