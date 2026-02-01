15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

महाशिवरात्रि पर कन्हैया गीत दंगल में हुआ भक्ति और लोक संस्कृति का संगम

पटोंदा. समीपवर्ती ग्राम पंचायत सनेट के मुख्य बाजार चौक में रविवार को आयोजित कन्हैया गीत दंगल ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। इस आयोजन में करीब आधा दर्जन गायन पार्टियों ने धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों पर आधारित रचनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौक पर देर [&hellip;]

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Feb 15, 2026

पटोंदा. समीपवर्ती ग्राम पंचायत सनेट के मुख्य बाजार चौक में रविवार को आयोजित कन्हैया गीत दंगल ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। इस आयोजन में करीब आधा दर्जन गायन पार्टियों ने धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों पर आधारित रचनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौक पर देर शाम तक भक्ति रस, वीर रस और श्रृंगार रस से सराबोर सुरों की गूंज सुनाई देती रही। लोक कलाकारों ने अपनी विशिष्ट शैली में भारतीय संस्कृति की झलक पेश करते हुए ऐसे लोकगीत सुनाए, जिनमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय दिखाई दिया। भक्ति गीतों में श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके उपदेशों तक का सजीव चित्रण किया गया। श्रोताओं ने तालियों की गडगड़़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। केवल धार्मिक प्रस्तुतियां ही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से जुड़े गीत भी दंगल का प्रमुख आकर्षण रहे। कलाकारों ने नशाखोरी, दहेज प्रथा और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्यात्मक और प्रेरक गीत प्रस्तुत कर युवाओं और महिलाओं को जागरूक होने का संदेश दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को भी गीतों के माध्यम से प्रभावी ढंग से मंचित किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में कड़ी गांवड़ी, दूधलाई, कानापुरा झोपड़ी सहित आसपास के कई गांवों के लोक कलाकारों और उनके मीडियाओं ने भाग लिया। विविध रसों पर आधारित प्रस्तुतियों ने लोककला की समृद्ध परंपरा को जीवंत कर दिया। दंगल व्यवस्थापक अतर ङ्क्षसह गुर्जर कादरोली ने बताया कि बाहर से आई हुई पार्टियों के लिए नाश्ता और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी। आयोजन में ठेकेदार अतर ङ्क्षसह, पूर्व प्रधान राधेश्याम, राजाराम, राकेश ङ्क्षसह, दातारङ्क्षसह, ब्राह्मण समाज के कैलाश शर्मा, माली समाज अध्यक्ष रमेश माली, हेमराज, भाजपा नेता इंदु देवी, हिण्डौन विधायक अनीता जाटव, करौली विधायक दर्शन ङ्क्षसह सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पटोंदा, सनेट, कजानीपुर, खेड़ी चांदला, कादरोली, काचरौली फुलवाड़ा, दानालपुर, गांवड़ी मीना, ङ्क्षहगोट, नंगला मीना, इरनिया, बिनेगा, कटकड़, कालारण का पुरा, भालपुर, निवाजीपुरा और मोहचा सहित दर्जनों गांवों से आए लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 10:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / महाशिवरात्रि पर कन्हैया गीत दंगल में हुआ भक्ति और लोक संस्कृति का संगम

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

करौली

करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

करौली

Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

PM Kisan Yojana
करौली

Rajasthan budget 2026 : करौली-हिण्डौन फोरलेन पर टिकी निगाहें, बजट में स्वीकृति से बदल सकती है जिले की तस्वीर

करौली

Karauli : नई सरसों की आवक बढ़ने से मंडी में रौनक, ऊंचे भाव मिलने से किसान खुश, जानें Mandi Bhav

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.