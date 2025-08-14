बैंड के साथ तिरंगा थाम निकले पुलिस जवान, यात्रा में कलक्टर, एसपी सहित अधिकारी हुए शामिल

हिण्डौनसिटी. राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने व हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को शहर में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीजे व बैण्ड बाजे पर देशभक्ति गीतों के तराने के साथ पुलिस के जवान व अधिकारी हाथों में तिरंगा थाम भारत माता की जय का उद्घोष करने शहर के विभिन्न मार्गों से निकले। इससे शहर का माहौल देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत हो गया। तिरंगा यात्रा में जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना सहित जिलेभर के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। शाम करीब 5.30 बजे करौली रोड स्थित जलसेन तालाब की पाल से आधा दर्जन बैण्ड व डीजे के साथ तिरंगा यात्रा शुरू हुई। यात्रा में कलक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी लोकेश सोनवाल, एएसपी सत्येंद्रपाल ङ्क्षसह, डीएसपी गिरधर ङ्क्षसह, करौली डीएसपी अनुज शुभम सहित जिले भर के थानाधिकारी हाथों में तिरंगा थाम कर शामिल हुए। यात्रा सराफा बाजार, डेम्परोड बाजार, शीतला चौराहा, जिला चिकित्सालय, तहसील रोड, बयाना मोड़ होते हुए चौपड़ सर्किल पहुंची। यात्रा का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा व जलपान कराकर स्वागत किया। यात्रा में विभिन्न वर्गों के घोड़े पर बैठ शामिल हुए बच्चे राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे थे। यात्रा में प्रशासन-पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान, गौरव सैनिक, कालिका पैट्रोङ्क्षलग, सीएलजी सदस्य, महिला सुरक्षासखी, ग्रामरक्षक, पुलिस मित्र, स्काउट गाइड और महिला-पुरुष व स्कूली बच्चे शामिल हुए।