27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

पुलिस का डिजिटल पहरा: ‘तीसरी आंख’ से कर रहे सडक़ सुरक्षा पर निगरानी

करौली. दोपहिया वाहन चलाने पर हेलमेट लगाने और कार चलाते समय सीटबेल्ट का उपयोग करने की पुलिस प्रशासन की बार-बार समझाइश के बाद भी अनेक लोग अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में हादसों में जान बचाने की खातिर अब जिला पुलिस की ओर से नवाचार करते हुए लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया है।

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Dec 27, 2025

करौली. दोपहिया वाहन चलाने पर हेलमेट लगाने और कार चलाते समय सीटबेल्ट का उपयोग करने की पुलिस प्रशासन की बार-बार समझाइश के बाद भी अनेक लोग अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में हादसों में जान बचाने की खातिर अब जिला पुलिस की ओर से नवाचार करते हुए लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कलक्ट्रेट स्थित अभय कमाण्ड सेन्टर से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और सीट बेल्ट की अनदेखी के साथ यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। अभय कमाण्ड में तैनात कार्मिक/पुलिसकर्मियों की ओर से प्रतिदिन इस तरह का डाटा तैयार किया जा रहा है। शुरूआती दौर में यह व्यवस्था चेतावनी बतौर है। सुधार नहीं होने पर इसे जुर्माने के रूप में लागू किया जा सकता है। अभय कमाण्ड की ओर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन सूचना/चालान यातायात पुलिस को भेजना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि पुलिस के इस नवाचार से आगामी दिनों में प्रभावी रूप से लागू होने से सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

एमवी एक्ट में 1300 से अधिक चालान
शहर के 47 प्वाइंटों पर 113 सीसीटीवी कैमरे : जिला मुख्यालय पर वर्तमान में 47 लोकेशन पर 113 सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभय कमाण्ड सेंटर से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए तेज गति से वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर बीट पुलिस को सूचना दी जा देकर त्वरित कार्रवाई भी कराई जा रही है। आने वाले समय में इस मॉडल को पूरे शहर में लागू किया जाएगा। शहर में इनके अलावा भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी प्रगति पर है।
जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान के साथ-साथ नियमों की अनदेखी करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। एमवी एक्ट के अंतर्गत इस वर्ष 1300 से अधिक चालान काटे गए हैं, जो पिछले वर्ष के 250 चालानों की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि सडक़ दुर्घटनाओं में करीब 20 फीसदी की कमी आई है।
कर्मचारी-अधिकारियों पर भी रख रहे नजर

पुलिस ने तकनीक का उपयोग करते हुए कलक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न विभागों में वाहनों से आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर नजर रखना शुरू किया है। अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की मदद से बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने वाले कार्मिकों की पहचान कर ऑनलाइन चेतावनी जारी की जा रही है। इसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है। अब अधिकांश कार्मिक नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम ने बताया कि पहले 90 प्रतिशत से अधिक कार्मिक बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के कलक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न विभागों में आते थे, जबकि अधिकांश कार्मिक हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं।

यातायात नियमों की पालना की मंशा: एसपी
सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और बिना हेलमेट-सीट बेल्ट के कारण होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने की मंशा से जिला पुलिस की ओर से नई व्यवस्था लागू की है, ताकि लोग यातायात नियमों की पालना करें। पुलिस की मंशा चालान/जुर्माना वसूली की नहीं, बल्कि आमजन की सुरक्षा है। इसी मंशा से अभय कमाण्ड सेन्टर के जरिए यातायात नियमों की अवहेलना, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने व सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर निगरानी की जा रही है। लोकेश सोनवाल, जिला पुलिस अधीक्षक, करौली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / पुलिस का डिजिटल पहरा: ‘तीसरी आंख’ से कर रहे सडक़ सुरक्षा पर निगरानी

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: दुधारू पशु की आकस्मिक मौत पर मिलेगी 40 हजार रुपए की मदद, करना होगा यह काम

करौली

Rajasthan farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, मुसीबत में मिलेंगे इतने रुपए

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana last date, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana today news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana latest news
करौली

करौली: पत्थर की खदान में युवक का उतराता मिला शव, नहीं हो सकी पहचान

Karauli
करौली

Road Accident: सड़क किनारे टहल रहे पार्षद को कार ने कुचला, बेटियां-पत्नी हुई बेसुध, परिवार में कोहराम

Road accident, road accident in Karauli, councilor death, councilor death in Karauli, councilor death in Hindaun City, Rajasthan road accident
करौली

Rajasthan Crime: 6 वर्ष से फरार 10000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, भागने के प्रयास में पलटी गाड़ी

हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.