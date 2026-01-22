आखिरी बैठक में जनसमस्याओं को लेकर उखड़े जनप्रतिनिधि, सहभोज में दूर हुए गिले शिकवे

हिण्डौनसिटी.पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में हुई पंचायत समिति की साधारण सभा में शुरू से अंत तक गांवों की समस्याएं छाई रहीं। करीब तीन माह पहले हुई बैठक में लिए बिजली, पानी और सडक़ से संबंधित प्रस्तावों की समुचित अनुपालना नहीं होने पर सदस्यों और ग्रामपंचायतों के प्रशासकों ने कड़ा रोष जताया। आलम यह रहा कि मुद्दों के अनसुना रहने पर सदस्यों की नाराजगी के चलते समापन की घोषणा के बाद बैठक फिर सुचारू करनी पड़ी और करीब आधा घंटे तक सदस्यों ने अपनी मांगों को पटल पर रखा।

प्रधान विनोद कुमार जाटव की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में कार्यवाहक विकास अधिकारी सोहनसिंह ने 27 अक्टूबर 2025 को हुई गत साधारण सभा में लिए प्रस्तावों की पालना के बारे में बताया। बिजली, पानी और सडक़ से संबंधित समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण नहीं होने पर सदस्यों ने कड़ी नाराजगी जताई। सदस्यों का कहना था कि इस बैठक में भी बिजली, पानी और सडक़ के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ रही हैैं। महूं क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र ङ्क्षसह सोलंकी व अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने मुद्दा उठाया के सलेमपुर जिला सीमा करौली तक और हिण्डौन-सूरौठ सडक़ बदहाल है। इसके बाद भी लोगों से टोल वसूला जा रहा है। आरएसआरडीसी के अधिकारी बैठकों में आते नहीं हैं,सदस्यों ने कहा कि सडक़ की हालत यही रही तो क्षेत्र के ग्रामीण टोल चुकाना बंद कर देंगे। उन्होंने नाराजगी जताई कि विद्युत निगम और जलदाय विभाग के अभियंता गांव की पेयजल समस्या को लेकर गंभीर नहीं हैं। नदी पेटे मेें जलयोजना के ट्रांसफार्मरों के डूबने से गांव की जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जलापूर्ति प्रभावित रही। अभी तक नदी पेटे से ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट नहीं किया गया है।

अप्रेल माह में श्रीमहावीरजी के मेले में पांचना से पानी छोडऩे से फिर से जलापूर्ति गड़बड़ाएगी। उपप्रधान श्रवणलाल मीणा ने बाइपास रोड से एफसीआई गोदाम और महू आडी गैल से श्यापुर मूंडरी व क्यारदा खुर्द से गोङ्क्षवद की ढाणी तक वर्षों से बदहाल पड़ी सडक़ों का मुद्दा उठाया। सदस्य इंद्रेश कुमार ने पाली गांव में पानी की पाइप लाइन बिछाने को खोदी सडक़ की मरम्मत नहीं करने, प्रमुख रास्तों में जलभराव का मुद्दा उठाया।

खरेंटा के प्रशासक सरपंच भूदेव ङ्क्षसह डागुर ने नाराजगी जताई की गांवों में जलजीवन मिशन में टंकियां बन कर तैयार है, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद अधिकांश से जलापूर्ति शुरू नहीं हुई। पंचायत समिति सदस्य राधाचरण जाटव ने इसी मुद्दे पर कहा कि गांव ङ्क्षढढोरा में पीएचसी के पास की टंकी को ग्रामीणों ने खुद के खर्च पर कार्मिक लगा संचालित करवाया। अब मोटरों के जलने से टंकी 6 माह से बंद पड़ी है। चिनायटा की सरपंच आशा देवी ने कहा कि उनके यहां भी यही हाल है। गांव हाडौली में तीन वर्ष पहले सडक़ खोदने के बाद भी पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। शेरपुर के सदस्य रामनिवास, रामहरी गुर्जर, जिला परिषद सदस्य सुमेर सिंह ने रास्तों व नव क्रमोन्नत हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई बाधित होने का मुद्दा उठाया। लोकेश कोटवास ने खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन की मांग के साथ श्मशान भूमि पर जलभराव की समस्या बताई। खरेटा रोड़ की सडक़ के चंद माह में ही टूटने पर भूदेव ने आंदोलन की चेतावनी दी। इस पर कृषि उपज मंडी समिति के सहायक सचिव कोरेंद्र जाटव ने विपणन बोर्ड के एक्सईन के पत्र का हवाला दे संवेदक की धरोहर राशि से सडक़ की मरम्मत कराने की बात कही। साधारण सभा में 17 सदस्य, 5 सरपंच और 3 जिला परिषद सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कुछ देर रुककर चली गईं विधायक

पंचायत समिति प्रशासन की सूचना पर विधायक अनीता साधारण सभा की बैठक में तो पहुंची, लेकिन स्वागत लेने के कुछ देर बाद उठ कर चली गई। इस दौरान प्रधान ने कार्यकाल की अंतिम बैठक बताते हुए उन्हें दोपहर में सदस्यों के सहभोज का आमंत्रण दिया। गौरतलब है कि विधायक गत दिनों कटकड़ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की सभा में भी नजर नहीं आईं।

6 ग्राम पंचायतों में होंंगे 509.80 लाख के विकास कार्य

पंचायत समिति की सधारण सभा की बैठक में एजेंड़े के अनुसार डांग विकास वार्षिक कार्य योजना 2026-27 का अनुमोदन कराया गया। इसके तहत पंचायत समिति की डांग क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों में 509.80 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। सहायक विकास अधिकारी प्रमोद पाठक ने बताया कि ग्राम पंचायत मोठियापुरा,भंगो,जगर,खरेंटा खीप का पुरा व कोटवास में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे।