karauli में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का छाया उल्लास, मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने की तैयारियां

karauli करौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास छाया हुआ है। यहां मदन मोहन मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मंदिर परिसर में बड़ी एलईडी लगाईं गई हैं। अभिषेक,जन्म झांकी रात 11.30 से 12 बजे तक होगी। रात 12.30 भगवान की महाआरती होगी। मंदिर से यात्रियों के प्रवेश-निकासी का मार्ग अलग-अलग रहेगा।

शनिवार को परकोटे में छोटे-बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।