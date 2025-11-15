रणत भंवर त्रिनेत्र गणेशजी की निकली शोभायात्रा, महाकाल उज्जैन की डमरुओं से गूंजा शहर

हिण्डौनसिटी. शहर में शुक्रवार को रणतभंवर त्रिनेत्र गणेशजी का दरबार सजाया गया। इस मौके पर दोपहर गणेशजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पीली पताकाएं थामे श्रद्धालुओं की अगुआई में निकली शोभायात्रा में उज्जैन से आए श्री भस्मरमैया भक्त मंडल के डमरू वादकों ने माहौल को गुंजायमान कर दिया। दोपहर से देर रात तक चले आयोजन से शहर के लोग गणेशजी की भक्ति में सराबोर रहे। शोभायात्रा का शुभारंभ दोपहर में बयाना रोड स्थित टीकाकुंड हनुमान मंदिर से हुआ। डीजे बैण्ड के साथ निकली शोभायात्रा में डमरू वादक मुख्य आकर्षण रहे। शोभायात्रा मनीराम पार्क, मोहन नगर बालिका स्कूल और जगदंबा मार्केट होते हुए मंडावरा रोड स्थित एक पैलेस में पहुंची। शोभायात्रा में एक वाहन को रथ के रूप में सजा कर रणत भंवर गणेशजी की झांकी निकाली गई। कई स्थानों पर गणेशजी की पूजा आरती कर व पुष्प वर्षा से स्वागत किया। आयोजक लक्ष्मीनारायण पाठक ने बताया कि मुख्य अतिथि मधुसूदन आचार्य बग्घी में सवार रहे। शाम को मैरिज गार्डन में गणेशजी का दरबार सजा कर 1100 लड्डुओं का भोग लगाया गया। बाद में देर रात तक हुई भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने गणेशजी की भक्ति सरिता में गोते लगाए।