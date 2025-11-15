Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

रणत भंवर त्रिनेत्र गणेशजी की निकली शोभायात्रा, महाकाल उज्जैन की डमरुओं से गूंजा शहर

शहर में शुक्रवार को रणतभंवर त्रिनेत्र गणेशजी का दरबार सजाया गया। इस मौके पर दोपहर गणेशजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पीली पताकाएं थामे श्रद्धालुओं की अगुआई में निकली शोभायात्रा में उज्जैन से आए श्री भस्मरमैया भक्त मंडल के डमरू वादकों ने माहौल को गुंजायमान कर दिया।

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Nov 15, 2025

हिण्डौनसिटी. शहर में शुक्रवार को रणतभंवर त्रिनेत्र गणेशजी का दरबार सजाया गया। इस मौके पर दोपहर गणेशजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पीली पताकाएं थामे श्रद्धालुओं की अगुआई में निकली शोभायात्रा में उज्जैन से आए श्री भस्मरमैया भक्त मंडल के डमरू वादकों ने माहौल को गुंजायमान कर दिया। दोपहर से देर रात तक चले आयोजन से शहर के लोग गणेशजी की भक्ति में सराबोर रहे। शोभायात्रा का शुभारंभ दोपहर में बयाना रोड स्थित टीकाकुंड हनुमान मंदिर से हुआ। डीजे बैण्ड के साथ निकली शोभायात्रा में डमरू वादक मुख्य आकर्षण रहे। शोभायात्रा मनीराम पार्क, मोहन नगर बालिका स्कूल और जगदंबा मार्केट होते हुए मंडावरा रोड स्थित एक पैलेस में पहुंची। शोभायात्रा में एक वाहन को रथ के रूप में सजा कर रणत भंवर गणेशजी की झांकी निकाली गई। कई स्थानों पर गणेशजी की पूजा आरती कर व पुष्प वर्षा से स्वागत किया। आयोजक लक्ष्मीनारायण पाठक ने बताया कि मुख्य अतिथि मधुसूदन आचार्य बग्घी में सवार रहे। शाम को मैरिज गार्डन में गणेशजी का दरबार सजा कर 1100 लड्डुओं का भोग लगाया गया। बाद में देर रात तक हुई भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने गणेशजी की भक्ति सरिता में गोते लगाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 12:13 pm

Published on:

15 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / रणत भंवर त्रिनेत्र गणेशजी की निकली शोभायात्रा, महाकाल उज्जैन की डमरुओं से गूंजा शहर

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : इस बांध से छोड़ा गया पानी, किसानों में खुशी की लहर, इन गांवों को मिलेगा लाभ

Kalisil Dam
करौली

राजस्थान के ये शख्स 86 साल की उम्र में कर रहे MA, नौकरी करते हिंदी-अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में ली स्नातकोत्तर उपाधि

Karauli News
करौली

Karauli News: इस तहसील के 22 पटवार मंडलों में से 6 में पद रिक्त, ग्रामीणों को काटने पड़ रहे चक्कर

balaghat teshil
करौली

Karauli Accident: 2 बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, परिवार में कोहराम

Karauli Road Accident
करौली

Karauli: सुबह घर से लापता हुआ युवक, चंद घंटे बाद तालाब में मिला शव, मोबाइल में मिला संदेश

hindaun news
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.