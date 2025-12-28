Video: आस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैस क्रिकेट लीग पर राजस्थान के करौली में सट्टे का कारोबार! पुलिस ने पूर्व सभापति के बेटा सहित 4 जने किए गिरफ्तार

हिण्डौनसिटी. आस्ट्रेलिया में आइपीएल की तर्ज पर चल रहे बिगबैस लीग के क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टे का पुलिस ने बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस अधीक्षक की विशेष मॉनिटरिंग में कार्रवाई में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र और पूर्व मनोनीत पार्षद अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन भी शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों के पास से सट्टे की 98 हजार रुपए की राशि भी जब्त की है। रविवार शाम को पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने सदर थाने मेें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कार्रवाई का खुलासा किया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किया मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन लंबे समय से क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। जिला स्पेशल टीम करौली ने उसे 27 दिसम्बर की रात गिरफ्तार किया। इससे पहले 26 दिसम्बर को कोतवाली थाना पुलिस ने खेड़लियान के पुरा में बने एक चारदीवारी के अंदर क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टे की खाईवाली कर तीन अन्य आरोपी बरपाड़ा के राजेश उर्फ कल्ला, शाहगंज के प्रशांत शर्मा उर्फ कलुवाराम और शोएब उर्फ सोहिब को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों से पुलिस ने सघन पूछताछ की तो उन्होंने ऐप के माध्यम से इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिगबैस लीग के लिए लोगों से ऑन लाइन राशि का दाव लगवाने व अमीनुद्दीन के लिए काम करना स्वीकार किया था। इस पर पुलिस ने करौली के ढोलीखार मोहल्ले में दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी क्रिकेट के सट्टे में सारा लेन-देन ऑन लाइन करते थे।

इनके ऑन लाइन ट्रांजिक्शन व मोबाइलों से क्रमिक बात करने वालों को भी जांच के दायरे में लेकर अनुसंधान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी सत्येंद्रपाल ङ्क्षसह, डीएसपी मुनेश मीणा, कोतवाली थानाअधिकारी महेंद्रङ्क्षसह चौधरी, सदर थाना अधिकारी पुरुषोत्तम जाट मौजूद रहे।

मौके से उपकरण जब्त, 18 लाख का मिला हिसाब

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 18 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब दर्ज पन्ने, एक कैलकुलेटर, 2 नोटबुक, 4 पेन, एक बिजली का बोर्ड और तीन मोबाइल चार्जर जब्त किए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग के मैचों पर सट्टा लगवा रहे थे और मोबाइल एप व सोशल मीडिया ग्रुपों के जरिए हिसाब-किताब कर रहे थे।

इनका कहना है

हिण्डौन पुलिस ने ऑन लाइन क्रिकेट सट्टे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अभी अनुसंधान चल रहा है। तकनीकी आधार पर भी संलिप्त लोगों को जांच के दायरे में लिया जाएगा। प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

लोकेश सोनवाल, पुलिस अधीक्षक करौली