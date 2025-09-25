Patrika LogoSwitch to English

विश्वमोहिनी का हुआ स्वयंवर, राजा दशरथ के घर जन्मे प्रभु श्रीराम

हिण्डौनसिटी. शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत बीती शाम बजाजों की धर्मशाला के पास रामलीला मैदान में नगर परिषद एवं रामलीला समिति की ओर से रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। नगर परिषद के सभापति ब्रजेश जाटव व अन्य पार्षदों ने मंच पर भगवान गणेशजी की सजीव झांकी की पूजा अर्चना कर रामलीला महोत्सव का उद्घाटन किया। रंग-बिरंगी रोशनी से सजे मंच पर पात्रों ने जीवंत अभिनय की दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान रामलीला मैदान प्रभु श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

करौली

Anil dattatrey

Sep 25, 2025

हिण्डौनसिटी. शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत बीती शाम बजाजों की धर्मशाला के पास रामलीला मैदान में नगर परिषद एवं रामलीला समिति की ओर से रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। नगर परिषद के सभापति ब्रजेश जाटव व अन्य पार्षदों ने मंच पर भगवान गणेशजी की सजीव झांकी की पूजा अर्चना कर रामलीला महोत्सव का उद्घाटन किया। रंग-बिरंगी रोशनी से सजे मंच पर पात्रों ने जीवंत अभिनय की दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान रामलीला मैदान प्रभु श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

पहले दिन वृंदावन के श्री बजरंग आदर्श रामलीला मंडल खेहरा, झील का बाड़ा के कलाकारों ने टीम के अध्यक्ष मुन्नीलाल राणा के निर्देशन में नारद मोह मायानगरी के प्रसंग का मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आधी रात बाद तक चले इस आयोजन में दर्शक मैदान में डटे रहे और तालियों से लोककलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। इस दौरान लंका में रावण के जन्म व विश्वमोहिनी स्वयंवर के प्रसंग का भी मंचन किया। मंगलवार रात को अयोध्या में राजा दशरथ के यहां राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के जन्म, ताड़का वध व अहिल्या के उद्धार के प्रसंग पर मंचन किया गया। उद्घाटन समारोह में पार्षद महेश बेनीवाल, विजय पाल, भूपेंद्र शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि नरसी पाराशर, गोपेन्द्र पावटा, नरेश गुर्जर उदय सिंह धाकड़, दीनदयाल शर्मा, लेखाधिकारी प्रेमराज मीणा, कनिष्ठ अभियंता राजीव धाकड़, कनिष्ठ सहायक केशव सिंह,बलराम गर्ग, हरिमोहन जाटव, भूपेंद्र गुर्जर, लक्ष्मण शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रामलीला मैदान में मंचन देखने के लिए महिला व पुरुषों के लिए अलग कुर्सियां लगवाई गई है।

