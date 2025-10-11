चांद को अर्घ्य देकर की सुख समृद्धि की कामना, पति की मांगी लंबी उम्र

हिण्डौनसिटी. सुहाग की सलामती को लेकर शुक्रवार को करवा चौथ का पर्व महिलाओं ने आस्था और उल्लास के साथ मनाया। सुहागिनों ने दिन भर निर्जल व्रत रख शाम को घरों पर चौथ माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान गली-मोहल्ले चौथ माता के परपरागत गीतों कर स्वर लहरियों से गुंजायमान हो गए। इस दौरान महिलाओं ने चौथ माता के चित्रपट के समक्ष शक्कर के करवों और सुहाग के प्रतीक चिन्हों को रख पूजा अर्चना की। बाद में चंद्रोदय होने पर चलनी में दीपक रख चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के चेहरे को निहारा और पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारणा किया। अंजली शर्मा ने बताया कि पूजा के दौरान पारंपरिक गीत गाए व कहानी सुनी। इधर पंजाबी महिला समाज की ओर से मोहन नगर में गुरुद्वारा के पास करवा चौथ माता की पूजा की। नीलम सोबती ने बताया कि 50 से अधिक महिलाओं ने गोल घेरे में बैठ कर मध्य में चौथमाता को विराजित कर पूजा की।