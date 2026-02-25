25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

युवा संसद: युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय राजनीति और लोकतंत्र पर विचार रखने का मंच

करौली. मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा राजकीय महाविद्यालय करौली के संयुक्त तत्वावधान में 26 फरवरी को राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन होगा।युवा संसद को लेकर मंगलवार को कॉलेज में पत्रकारवार्ता में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. रफीक अहमद, जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी [&hellip;]

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Feb 25, 2026

करौली. मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा राजकीय महाविद्यालय करौली के संयुक्त तत्वावधान में 26 फरवरी को राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन होगा।
युवा संसद को लेकर मंगलवार को कॉलेज में पत्रकारवार्ता में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. रफीक अहमद, जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी और जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. रामलखन मीना ने जानकारी दी कि युवा संसद केवल भाषण प्रतियोगिता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के संवर्धन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत – 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। यह मंच युवाओं को न केवल राष्ट्रीय नीतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में चिंतन का अवसर देगा, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित भी करेगा। युवा संसद के माध्यम से छात्र-छात्राएं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हुए अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे।
युवा संसद में करौली जिले के युवा भाग ले सकेंगे। अब तक 74 युवाओं ने इसके लिए पंजीयन कराया है।
जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने बताया कि यह आयोजन 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए किया जा रहा है। इस युवा संसद में वे प्रतिभागी भाग ले सकेंगे जिन्होंने माय भारत पोर्टल पर पूर्व पंजीकरण किया है। प्रतिभागियों को निर्धारित विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक पर ङ्क्षहदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को अधिकतम तीन मिनट का समय दिया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, नागरिक सहभागिता, नीति-निर्माण की समझ तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / युवा संसद: युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय राजनीति और लोकतंत्र पर विचार रखने का मंच

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

करौली जिले को मिले 63 नए पटवारी, कलेक्टर ने जारी किए नियुक्ति आदेश, जानें कब से शुरू होगा प्रशिक्षण

Patwari Vacancy 2025
करौली

Karauli News: 55 करोड़ की स्वीकृति के बाद भी सड़क निर्माण अधर में, हादसों को दावत दे रहे गहरे गड्ढे

karauli gangapur road construction delay
करौली

राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा कब? उम्मीदवारों की धड़कनें तेज, गांव-गांव में बढ़ी सियासी हलचल

Rajasthan sarpanch election
करौली

दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र व दामाद की मौत

करौली

Karauli: हेलमेट पहनकर दिनदहाड़े दुकान में घुसा बदमाश, 3 मिनट में दराज तोड़कर 4 लाख किए पार

Shop Cash Theft Case
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.